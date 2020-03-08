Новости сериалов — лучшее за неделю

Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли — расскажут, как Холмс Джека Потрошителя в Санкт-Петербург загнал.
Создатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию The Last Of Us — сценарист и креативный директор игры выступит соавтором сериала.
Джина Торрес сыграет главную из трёх вампирш в «Невестах» Дракулы — а роль младшей досталась Кэтрин Рейс.
Съёмки второго сезона «Мандалорца» подошли к концу — новость сообщила Джина Карано.
Марк Руффало беседовал с Marvel о появлении в сериале «Женщина-Халк» — появление Брюса Беннера в проекте о его кузине не исключено.
Disney+ готовит многосерийный приквел «Красавицы и Чудовища» — но не про Адама или Белль, а про Гастона и Лефу.
Канал Syfy закрыл сериал «Волшебники» на пятом сезоне — потому что рейтинги уже не те.
Третий сезон «Озарка» Джейсона Бейтмана обещает новые проблемы для семьи Бёрдов — бизнес растёт, враги наглеют.
Ринко Кикути из «Тихоокеанского рубежа» снимется в триллере «Полиция Токио: Отдел нравов» — съёмки сериала от HBO Max уже начались.
Звезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне — до официального объявления остаётся всего ничего.