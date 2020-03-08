Новости сериалов — лучшее за неделю

Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли — расскажут, как Холмс Джека Потрошителя в Санкт-Петербург загнал.

Создатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию The Last Of Us — сценарист и креативный директор игры выступит соавтором сериала.

Джина Торрес сыграет главную из трёх вампирш в «Невестах» Дракулы — а роль младшей досталась Кэтрин Рейс.

Съёмки второго сезона «Мандалорца» подошли к концу — новость сообщила Джина Карано.

Марк Руффало беседовал с Marvel о появлении в сериале «Женщина-Халк» — появление Брюса Беннера в проекте о его кузине не исключено.

Disney+ готовит многосерийный приквел «Красавицы и Чудовища» — но не про Адама или Белль, а про Гастона и Лефу.

Канал Syfy закрыл сериал «Волшебники» на пятом сезоне — потому что рейтинги уже не те.

Третий сезон «Озарка» Джейсона Бейтмана обещает новые проблемы для семьи Бёрдов — бизнес растёт, враги наглеют.

Ринко Кикути из «Тихоокеанского рубежа» снимется в триллере «Полиция Токио: Отдел нравов» — съёмки сериала от HBO Max уже начались.