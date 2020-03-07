Съёмки второго сезона «Мандалорца» подошли к концу

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Играющая боевую подругу главного героя Джина Карано уведомила подписчиков своего инстаграма о том, что съёмки второго сезона «Мандалорца» завершены.

Продолжение космического вестерна от Джона Фавро и Дэйва Филони в ближайшем времени отправится на постопроизводственную доработку, чтобы порадовать зрителей новыми сериями уже этой осенью. Старт второго сезона на потоком сервисе Disney+ запланирован на октябрь.

В продолжении приключенческого экшена мандалорец, чьё истинное имя Дин Джарин (Педро Паскаль), вместе со своим чувствительным к Силе приёмным сыном продолжит путешествовать по дальним рубежам далёкой-далёкой галактики, а вместе с ними в повествование вернуться персонажи Карано, Джанкарло Эспозито, Карла Уэзерса и Минг-На Вен.