Марк Руффало беседовал с Marvel о появлении в сериале «Женщина-Халк»

Судя по всему, слухи о возможном участии в сериале «Женщина-Халк» Марка Руффало оказались небезосновательны. Исполнитель роли Брюса Беннера в киновсленной Marvel на этих выходных посетил чикагский C2E2 (Chicago's Pop Culture Event), где в беседе с прессой сообщил, что успел поучаствовать в предварительных переговорах, где обсуждалось возможное появление его персонажа в многосерийном экшене Disney+.

Если предварительный синопсис проекта отвечает действительности, вполне логично, что Беннер мелькнёт в повествовании. Предполагается, что в сериале речь пойдёт о юристе Дженнифер Уолтерс, кузине Брюса Беннера, обладающей впечатляющим набором сверхспособностей. Превращаясь, зелёная великанша умудряется сохранять ясность ума и собственную личность.

Над сценарием проекта Marvel Studios работает Джессика Гао («Рик и Морти»). Съёмки должны начаться этим летом в Атланте, а премьера состоится в 2022 году. Поиски подходящей кандидатуры на титульную партию ещё ведутся.