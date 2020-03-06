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Disney+ готовит многосерийный приквел «Красавицы и Чудовища»

Потоковый сервис Disney+ послужит пристанищем для сериала-приквела «Красавицы и Чудовища». Правда, никакого отношения к превращённому в монстра принцу Адаму или юной Белль проект не имеет, потому что его посвятят другой сладкой парочке — Гастону и его слуге-подхалиму Лефу. Название шестисерийному мини-сериалу пока не подобрали.

Сыгравшие персонажей в игровой адаптации анимационной диснеевской классики Люк Эванс и Джош Гад уже гарантированно вернутся к своим ролям. За проект отвечают создатели «Однажды в сказке» Эдди Китсис и Адам Хоровиц, которым Гад будет помогать в качестве создателя, сценариста и шоураннера.

Диснеевский музыкальный гений Алан Менкен ведёт переговоры об участии в проекте, за который отвечает ABC Signature Studios.

Где-то на задворках горько плачет один преступно недооценённый «Галавант».

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Красавица и Чудовище
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