Третий сезон «Утиных историй» получил дату выхода

Возрождённые «Утиные истории» наконец-то готовы к старту третьего сезона. Анимационная приключенческая комедия вернётся на канал Disney XD с двумя первыми эпизодами продолжения 4 апреля.

Официальный твиттер-аккаунт вещателя сообщил радостную весть поклонникам, попутно сообщив, что в новом сезоне погостят известные герои из других диснеевских мультсериалов:

Season 3 of #DuckTales will debut with two new episodes April 4 at 9:30 a.m. ET/PT on #DisneyXD and in #DisneyNOW. The new season will feature appearances by classic Disney characters Daisy Duck, Goofy & favorites from "TaleSpin," "Chip 'n' Dale Rescue Rangers" & "Darkwing Duck" pic.twitter.com/QWCe7A9HIv