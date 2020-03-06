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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Утиных историй» получил дату выхода

Возрождённые «Утиные истории» наконец-то готовы к старту третьего сезона. Анимационная приключенческая комедия вернётся на канал Disney XD с двумя первыми эпизодами продолжения 4 апреля.

Официальный твиттер-аккаунт вещателя сообщил радостную весть поклонникам, попутно сообщив, что в новом сезоне погостят известные герои из других диснеевских мультсериалов:

В третьем сезоне семейство Даков отправится в очередной вояж по всему миру в охоте за невероятными утерянными артефактами, а вслед за ними отправится злокозненная Всемирная Ассоциация Отпетых Негодяев (Fiendish Organization for World Larceny или F.O.W.L.) — тайная организация из прошлого Скруджа.

Главных героев мультсериала озвучивают Дэвид Теннант, Дэнни Пуди, Бобби Мойнахан, Бен Шварц, Кейт Микуччи, Токс Олагундойе, Бек Беннетт, Тони Ансельмо, Лин-Мануэль Миранда, Эллисон Дженни и Марго Мартиндейл.

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Утиные истории
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