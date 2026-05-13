 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе «Скуф» меняет свою жизнь в трейлере комедии с Александром Зубаревым Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате Глава Take-Two извинился за спорную механику Civilization VII
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
425

Анакин Скайуокер и его ученица Асока вернутся в начале 2027 года

Источник: Disney+

Второй сезон сериала «Асока» появится на сервисе Disney+ в начале 2027 года.

Первый сезон стартовал в августе 2023 года и даже не стал таким разочарованием в плане рейтингов, как «Аколит» и «Оби-Ван Кеноби». Разработку второго сезона анонсировали в начале 2024 года, и с тех пор на сериальном фронте «Звёздных войн» царило относительное затишье, да и на полнометражном, собственно, тоже. За это время вышли только ориентированный на детскую аудиторию сериал «Звёздные войны: Опорная команда» и совершенно взрослый финальный сезон «Андора». С анимационной стороны жизнь в серии поддерживали «Звёздные войны: Бракованная партия» и недавно премьеровавшийся «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней».

Кроме исполнительницы титульной роли Розарио Доусон, вернётся и Хейден Кристенсен в роли Анакина Скайуокера или — в зависимости от настроения — Дарта Вейдера. Рори Макканн из «Игры престолов» вынужденно заменяет покойного Рэя Стивенсона в образе Бэйлана Сколла.

Также в сериале участвуют Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Эман Эсфанди и другие.

Первый сезон спродюсировали Дэйв Филони, Джон Фавро, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.

Теги
АсокаРозарио ДоусонХейден Кристенсен
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

25«Звёздные войны» будут спасены в ближайшие недели: президент Кэтлин Кеннеди может действительно в этот раз уйти в отставку 3Легендарный Тимоти Зан может поработать над франчайзом «Звёздный путь»

Тоже интересно

2Политкорректное гневное божество: анонс комикса, где норвежский бог Один будет мочить неонацистов 11Фантастика «Проект „Конец света“» получила такую же высокую зрительскую оценку, как «Дюна: Часть 2 0Новые сериалы недели: ещё одни «Очень странные дела» и сериал со звездой «Остаться в живых» 5Новые фильмы недели: «К себе нежно», «Невеста» Кристиана Бэйла и «Военная машина» Алан Ричсон 9Генри Кавилл и Джейк Джилленхол задвинули Эйсу Гонсалес на второй план в экшене Гая Ричи «Вне закона»

Далее на КГ

0
Пол Беттани ищет свою человечность на первом кадре сериала марвеловского сериала «Квест Вижна»
 0
Финал аниме «Ателье колдовских колпаков» покажут в российских кинотеатрах
 1
По манге и ранобэ «Пять невест» снимут новые аниме
 6
Невозмутимая Милли Олкок, космический байкер Джейсон Момоа и щеночек Крипто на постере «Супергёрл»
 1
Команда Соломенной Шляпы начнёт своё приключение с начала в ремейке аниме «Ван-Пис» в феврале 2027 года
 7
«Вольтрон — защитник стриминга»: фантастический экшен с Генри Кавиллом не собираются выпускать в кинотеатрах.
 9
Два Тома Круза по цене одного: следующим фильмом звезды может стать скромный шпионский триллер про агента ЦРУ и его двойника
 4
Бен Рейли и Кошка Харди на новом постере сериала «Человек-паук Нуар»
 4
Аниме «Призрак в доспехах» от студии Science SARU обзавелось датой премьеры
 5
Аарон Пол окажется в постапокалиптическом мире в третьем сезоне сериала «Фоллаут»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Представлен логотип супергеройского сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива»
 
Кино 50 оттенков Арагорна: Джейми Дорнан стал молодым Странником в новом «Властелине колец»
 
Игры Впечатления: Crimson Desert
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Удачи, веселья, не сдохни»
 
Кино Данила Козловский работает над новой экранизацией сказки «12 месяцев»
 
Кино Террористы не победят: Джон Красински спасёт всех в трейлере боевика «Джек Райан: Война призраков»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
 
2ЕВА – 684: Конец начала
 
0Телеовощи – 649: Смягчающая математика
 
0Ноль кадров в секунду – 629: Недостаточно банальный
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 723: «Вершина», «Полутон», отмена «Часа пика 4», «Майкл» сорвал кассу, мстящая Мила Йовович
 
1ЕВА – 683: Демографические проблемы Японии
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru