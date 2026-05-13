Анакин Скайуокер и его ученица Асока вернутся в начале 2027 года

Второй сезон сериала «Асока» появится на сервисе Disney+ в начале 2027 года.

Первый сезон стартовал в августе 2023 года и даже не стал таким разочарованием в плане рейтингов, как «Аколит» и «Оби-Ван Кеноби». Разработку второго сезона анонсировали в начале 2024 года, и с тех пор на сериальном фронте «Звёздных войн» царило относительное затишье, да и на полнометражном, собственно, тоже. За это время вышли только ориентированный на детскую аудиторию сериал «Звёздные войны: Опорная команда» и совершенно взрослый финальный сезон «Андора». С анимационной стороны жизнь в серии поддерживали «Звёздные войны: Бракованная партия» и недавно премьеровавшийся «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней».

Кроме исполнительницы титульной роли Розарио Доусон, вернётся и Хейден Кристенсен в роли Анакина Скайуокера или — в зависимости от настроения — Дарта Вейдера. Рори Макканн из «Игры престолов» вынужденно заменяет покойного Рэя Стивенсона в образе Бэйлана Сколла.

Также в сериале участвуют Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен, Иванна Сахно, Эман Эсфанди и другие.

Первый сезон спродюсировали Дэйв Филони, Джон Фавро, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.