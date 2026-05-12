Аарон Пол окажется в постапокалиптическом мире в третьем сезоне сериала «Фоллаут»

В этом году, возможно, летом стартуют съёмки третьего сезона фантастики «Фоллаут». И, как сообщили СМИ, одну из ролей в продолжении сериала исполнит Аарон Пол («Мир Дикого запада», «Need for Speed: Жажда скорости», «Клон»). Какого именно жителя постапокалиптического мира шоу сыграет актёр, станет известно позднее.

Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Шоу выходит на стриминговом сервисе Prime Video. Первый сезон «Фоллаут» дебютировал на площадке целиком 10 апреля 2024 года. Второй сезон выходил еженедельно с декабря прошлого года по февраль этого. В обоих сезонах по восемь эпизодов. И они оба входят в четвёрку самых просматриваемых сезонов на Prime Video за всё время.

Над шоу работают Джонатан Нолан и Лиза Джой. Они же были создателями сериала «Мир Дикого запада», в котором снимался Аарон Пол.