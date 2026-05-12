Метагалактический мегакинопортал
Майкл Б. Джордан спродюсирует три сериала: фэнтези про школу наездников драконов, историю становления Мухаммеда Али и спин-офф «Крида»

Источник: MGM

Продюсерское влияние Майкла Б. Джордана — лауреата «Оскара» за вампирский экшен «Грешники» — выросло сразу на три сериала, которые выйдут на Amazon Prime Video.

В активную разработку уходит экранизация цикла бестселлеров Ребекки Яррос Fourth Wing. Проект также продюсируют Джонатан Нолан и Лиза Джой.

В первоисточнике главная героиня повествования — девушка по имени Вайолет Сорренгейл — вынуждена уступить давлению со стороны непреклонной матери и поступить в военный колледж, где сотни кандидатов стремятся стать военной элитой — наездниками драконов.

Мередит Аверилл («Уэнсдэй») исполняет обязанности шоураннера.

Amazon MGM приобрела права на оригинал в мае 2023 года. Если адаптация первой книги увенчается успехом, то и другие романы — в количестве пяти штук — станут основой для следующих сезонов сериала.

Также Джордан готовит мини-сериал The Greatest — историю превращения молодого человека в легенду: от Кассиуса Клея до Мухаммеда Али. До этого момента ни один художественный проект по мотивам жизни великого боксёра не пользовался поддержкой наследников Али. The Greatest станет первым; роль Али исполнит Джаален Бест.

Ещё у Майкла Б. в разработке телевизионный сериал Delphi — расширение киновселенной «Крида». Съёмки стартуют 18 мая в Лос-Анджелесе, а Марко Рамирес выступит в должности шоураннера.

Центральный персонаж — юный латиноамериканский боксёр, который против воли своего отца присоединяется к элитному тренировочному курсу, ранее пройденному самим Адонисом Кридом. Создатели обещают напряжённую драму с высокими эмоциональными ставками: одно дело — уехать из родного города, и совсем другое — оставить позади всю семью.

Каждый раунд будет иметь последствия, потому что в этом мире ты хорош настолько, насколько удачным был твой последний бой.

Комментарии (1)

