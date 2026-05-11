Сериал «Ричер» гарантировал себе пятый сезон ещё до релиза четвёртого

Предстоящий четвёртый сезон сериала «Ричер» не станет последним для шоу. Стриминговый сервис Prime Video заранее продлил на пятый сезон один из своих самых популярных проектов. Подробности анонсированного продолжения опубликуют позднее.

У четвёртого сезона «Ричера» пока нет даты премьеры, но он уже отснят. Сериал основан на серии романов писателя Ли Чайлда про бывшего военного полицейского Джека Ричера. Главного героя в экранизации играет Алан Ричсон («Тайны Смолвиля», «Военная машина»).

Третий сезон «Ричера» дебютировал зимой 2025 года и показал лучший старт на Prime Video со времени выхода «Фоллаут» весной 2024-го. За первые 19 дней неполный сезон посмотрели 54,6 млн зрителей по всему миру.

В каждом из трёх выпущенных сезонов по восемь эпизодов. Кроме основного шоу в работе также остаётся спин-офф, посвящённый Фрэнсис Нигли в исполнении Марии Стэн.