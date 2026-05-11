Форсажное мыло: Вин Дизель анонсировал четыре сериала по «Форсажу»

Франчайз «Форсаж» просто так не остановишь. Впереди, конечно, маячит финальная полнометражная часть — «Форсаж навсегда». Но на платформе Peacock уже готовятся аж четыре художественных сериала.

Продюсер будущих шоу и патриарх семьи Вин Дизель комментирует:

За последние десять лет мы поняли, насколько сильно поклонники хотели большего. Они хотели, чтобы мы расширили истории классических персонажей. И все эти десять лет мы планировали ворваться в телевизионное пространство. Но нужно было дождаться, когда сойдутся все звёзды.

Это случилось с Донной Ленгли. Под её руководством мне стало понятно, что она сохранит целостность персонажей и международную узнаваемость первоисточников. Наша семья будет чувствовать себя защищённой в телевизионном пространстве. Я пришёл с новостью, что Peacock запускает четыре сериала во вселенной «Форсажа».