СЕРИАЛЫ
405

Будущая «Блондинка в законе» меняет школу в тизере сериала «Эль»

Источник: Prime Video

Этим летом комедия начала 2000-х «Блондинка в законе» получит приквел. Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал «Эль», посвящённый жизни Эль Вудс во времена её учёбы в старшей школе в 1990-х. Сериал начнётся выходить 1 июля, и у него уже появился первый тизер, который представил Prime Video. В ролике главная героиня поступает на учёбу в новую школу, которой девушка не слишком довольна.

Франчайзу положила начало книга «Блондинка в законе» Аманды Браун. В 2001 году вышла её экранизация — одноимённый комедийный фильм с Риз Уизерспун в главной роли. Комедия обзавелась сиквелом, а сам франчайз расширился за счёт новых книг, мюзикла и не только их. Ещё давно пытались запустить сериал во франчайзе, но он ограничился пилотным эпизодом.

В центре сюжета оригинальной книги и её адаптации девушка из богатой семьи Эль Вудс. Её бросил парень, который хотел построить успешную карьеру и считал, что ему нужна девушка серьёзнее. Чтобы вернуть любимого, героиня следом за ним поступила в Гарвард учиться на юриста. И это решение изменило жизнь девушки.

Риз Уизерспун в числе исполнительных продюсеров «Эль». Главную роль в приквеле играет Лекси Майнтри. Сериал уже продлили на второй сезон.

