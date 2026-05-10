СЕРИАЛЫ
Новый мультсериал по вселенной «Охотники за привидениями» дебютирует на Netflix в 2027 году

Источник: DiC Entertainment

Вот уже несколько лет в разработке находится новый анимационный сериал по франчайзу «Охотники за привидениями» от студии Sony Pictures Animation для стримингового сервиса Netflix. И недавно последний поделился новыми подробностями предстоящего шоу. Как оказалось, новые «Охотники за привидениями» выйдут на Netflix когда-то в 2027 году. А одним из исполнительных продюсеров мультсериала стал Дэн Эйкройд, сценарист оригинального фильма «Охотники за привидениями» и исполнитель роли Рэя Стэнца.

Также в числе исполнительных продюсеров Джейсон Райтман и Гил Кинан («Охотники за привидениями: Наследники», «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»). Другим исполнительным продюсером и сценаристом выступает Эллиотт Калан (Mystery Science Theater 3000).

Ранее инсайдеры сообщали, что новые «Охотники за привидениями» будут 3D-сериалом, по тональности похожим на последние фильмы франчайза. Больше о проекте должны рассказать летом на фестивале анимационных фильмов в Анси.

Ранее во франчайзе выходили мультсериалы «Настоящие охотники за привидениями», «Лизун! И настоящие охотники за привидениями» и «Экстремальные охотники за привидениями». А кроме нового мультсериала в работе также находится первый полнометражный мультфильм по вселенной.

Теги
Охотники за привидениямиДэн ЭйкройдNetflixSony Pictures Animation
