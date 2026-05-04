Стали известны дата премьеры и некоторые детали третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Актёр Джек Куэйд не обманул зрителей мультсериала «Мои приключения с Суперменом», когда заявил, что им скоро будет чего ждать с нетерпением. В недавнем интервью изданию Entertainment Weekly шоураннер проекта Джейк Уайатт назвал дату премьеры третьего сезона и поделился некоторыми его подробностями.

Продолжатся «Мои приключения с Суперменом» летом. Премьера нового сезона состоится в полночь 13 июня на Adult Swim. Также мультсериал на следующий день начнёт выходить на HBO Max. Сюжет сезона вдохновлён комиксом Reign of the Supermen, опубликованном в 1993 году, и в нём будет Киборг-Супермен. В сезоне также появится Джессика Круз, которая получит собственный спин-офф «Мои приключения с Зелёным фонарём». В настоящее время спин-офф находится на стадии препродакшна. Первый эпизод сейчас готовятся отправить аниматорам.

У авторов «Моих приключений с Суперменом» есть планы на четвёртый сезон, но мультсериал ещё не продлён. Получит ли проект четвёртый сезон, будет зависеть от показателей просмотров третьего.

Над анимацией мультсериала работает Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»). Шоу рассказывает о похождениях молодого Супермена. Супергероя озвучивает Джек Куэйд, известный по сериалу «Пацаны».