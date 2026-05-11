СЕРИАЛЫ
184

Супербой показался на новом кадре из третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Источник: Adult Swim

Портал Collider получил в своё распоряжение эксклюзивный кадр из третьего сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом». На изображении Коннор Кент, также известный как Супербой. Персонаж дебютирует в новом сезоне, где его озвучит Даррен Крисс («Флэш», «Супергёрл»).

Премьера продолжения состоится в полночь 13 июня на Adult Swim. А на следующий день сезон начнёт выходить на HBO Max. Сюжет новых серий будет вдохновлён комиксом Reign of the Supermen, опубликованном в 1993 году. В грядущих эпизодах также появится Киборг-Супермен.

Мультсериал повествует о похождениях молодого Супермена. Главного героя озвучивает Джек Куэйд («Пацаны»). Над анимацией «Моих приключений с Суперменом» работает Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

Кадры из сериала «Мои приключения с Суперменом»
Теги
ГалереяМои приключения с СуперменомДаррен КриссМультсериалHBO Max
Комментарии (1)

