Сервис Prime Video раскрыл дату премьеры третьего сезона фэнтези «Властелин колец. Кольца власти»

Третий сезон сериала «Властелин колец. Кольца власти» действительно выйдет в этом году, как сообщали инсайдеры. Стриминговый сервис Prime Video назвал дату премьеры продолжения своего супердорогого фэнтези. Битва за Средиземье возобновится 11 ноября. Одновременно с раскрытием даты премьеры сервис показал новый кадр из шоу. На изображении Саурон с короной на голове. Чарли Викерз продолжает играть злодея.

События третьего сезона стартуют через несколько лет после финала второго. Действие развернётся в разгар Войны эльфов и Саурона, когда Тёмный Властелин пытается создать Кольцо Всевластия. Оно должно дать Саурону преимущество, чтобы победить в войне и завоевать всё Средиземье. Роль эльфийской воительницы Галадриэль продолжает исполнять Морфидд Кларк.

Этот фэнтезийный сериал от Prime Video является сверхдорогим. Только на первый сезон создатели потратили около $ 465 млн. Но эта цифра почти наверняка отражает не только стоимость производства одного сезона. Права на собственность Толкина обошлись примерно в $ 250 млн. Тогда как создание Средиземья требовало значительных первоначальных затрат, включающих декорации, костюмы и реквизит, которые будут использоваться на протяжении всего сериала. А в планы создателей входило снять пять сезонов «Колец власти».