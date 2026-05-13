Пол Беттани ищет свою человечность на первом кадре сериала марвеловского сериала «Квест Вижна»

Marvel Studios не оставит подписчиков стриминга Disney+ в покое после завершения второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Возвращение к одному из оригинальных Мстителей в сериале «Квест Вижна» состоится 14 октября 2026 года.

Новинка является сюжетным наследником двух предыдущих шоу на диснеевском стриминге — «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата».

Пол Беттани возглавляет актёрский состав. Действие разворачивается после событий «Ванда/Вижн», где его персонаж вернулся после того, как принял мучительную смерть от рук Таноса в «Войне бесконечности».

Предполагается — поскольку официального синопсиса пока нет, — что протагонист будет пытаться восстановить свою память и человечность. Уже есть трейлер, показанный покупателям медийных продуктов Disney, где объясняют, как новый сериал связан с двумя предыдущими. Ещё в ролике появляется Джеймс Спэйдер в образе Альтрона.

Тодд Стэшвик играет Паладина — наёмника-антигероя, выступающего в роли ассасина, получившего задание заполучить технологию Вижна. А Фаран Таир, изобразивший Раза — предводителя Десяти Колец из первого «Железного человека», — вернётся к своему персонажу.

Посетителям презентации показали целый кадр: