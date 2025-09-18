Звезда «Падения дома Ашеров» и «Звёздного крейсера „Галактики“» Мэри Макдоннелл появится в сериале Marvel «Квест Вижна»

В одном из будущих проектов Marvel Studios появится Мэри Макдоннелл. У актрисы, игравшей в шоу «Звёздный крейсер „Галактика“», «Особо тяжкие преступления» и «Падение дома Ашеров», будет пока неназванная роль в сериале «Квест Вижна». Эксклюзивной новостью об этом поделился The Hollywood Reporter.

Проект посвящён сольным приключениям Вижна и является спин-оффом сериала «ВандаВижн» 2021 года. Основные съёмки вбоквела завершились летом, а его выход на стриминговом сервисе Disney+ запланирован на 2026-й. Название у шоу пока рабочее.

В спин-оффе в киновселенную Marvel вернётся восстановленный супергерой. В последнем эпизоде вышедшего четыре года назад сериала Белый Вижн получил воспоминания и покинул городок Уэствью. Персонажа продолжает играть Пoл Бeттaни.

Шоураннером проекта стал Терри Маталас. Он был одним из создателей сериала «12 обезьян», работал над четвёртым сезоном «Макгайвера», а также вторым и третьим сезонами «Звёздного пути: Пикара».

В следующем году выйдет и продолжение шоу Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново», которое уже продлили на третий сезон.