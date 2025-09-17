Теперь оба сезона «Уэнсдэй» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Список самых просматриваемых англоязычных сериалов Netflix изменился. В топ-10 популярнейших шоу, снятых на английском языке, вошёл второй сезон «Уэнсдэй». Он занял 10-е место топа с 95,4 млн просмотров, обойдя третий сезон «Очень странных дел» с 94,8 млн просмотров. Возглавляет тот же рейтинг первый сезон «Уэнсдэй» с 252,1 млн просмотров.

Во втором сезоне, как и в первом, восемь эпизодов. Но продолжение сериала вышло в двух частях. Первая половина серий появилась на Netflix 6 августа, вторая — 3 сентября.

Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров шоу является Тим Бёртон. Роль главной героини играет Дженна Ортега. Она же продюсирует сериал, начиная со второго сезона.

В продолжении Уэнсдэй Аддамс вернулась в академию «Невермор» и снова оказалась втянута в череду кошмарных событий.

Проект дебютировал на Netflix 23 ноября 2022 года. Спустя три года его первый сезон также остаётся вторым по популярности шоу на площадке, уступая только первому сезону корейского сериала «Игра в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Ещё до выхода второго сезона «Уэнсдэй» продлили на третий. Кроме того, в работе находится спин-офф про дядю Фестера.