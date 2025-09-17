Правление великого Сильвестра Сталлоне: сериал «Король Талсы» хотят продлить до шести сезонов

Продление криминального сериала «Король Талсы» на третий и четвёртый сезоны — не новость. Собственно, третий сезон, рассказывающий о дальнейших гангстерских разборках харизматичного бандюгана Дуайта «Генерала» Менфреди, стартует в следующее воскресенье.

Сегодня платформа Paramount+ формально одобрила четвёртый сезон. Также стало известно, что Теренс Уинтер возвращается на позицию исполнительного продюсера и главного сценариста следующего блока эпизодов. Дэйв Эриксон — шоураннер третьего сезона — покидает свой пост.

Сталлоне — исполнитель главной роли и исполнительный продюсер сериала — в ноябре прошлого года заключил двухгодичный контракт. Но пока это не финал «Короля» — ходят слухи, что сериал хотят довести до шести сезонов, если, конечно, рейтинги не прилягут передохнуть.

Уинтер исполнял обязанности шоураннера в первом сезоне. Во втором сезоне он тоже работал главным автором сценария, а шоураннером на съёмках числился Крэйг Циск.

Эриксона сперва отправили руководить постановкой сериала «Король Нового Орлеана» (NOLA King) — спин-оффа «Талсы» с Сэмом Л. Джексоном, но позже он сделал выбор в пользу «Мэра Кингстауна».

В третьем сезоне империя Дуайта расширяется — пропорционально растёт количество недругов, угрожающих его команде. Центральный персонаж сталкивается с особо непримиримыми врагами — семейством Данмайеров — людьми со «старыми деньгами», которые играют по своим правилам.