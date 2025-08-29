 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Marvel продолжает стравливать Хищников с людьми во втором выпуске Predator: Black White and Blood Супергёрл Милли Олкок наводит красоту для съёмок сцены в «Супермене» (фото) Вампирша Элизабет Олсен совратит Кристен Стюарт и Оскара Айзека в триллере режиссёра «Мэнди» Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
1 019

Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней

Источник: Netflix

Этим летом, 6 августа, сериал «Уэнсдэй» успешно вернулся на Netflix с первой половиной второго сезона. Вторая половина выйдет на сервисе уже 3 сентября, и незадолго до этого у шоу появился новый постер с Вещью и Уэнсдэй Аддамс.

В новом сезоне, как и в первом, восемь эпизодов. В продолжении Уэнсдэй вернулась в академию «Невермор» и снова оказалась втянута в череду кошмарных событий.

Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Она также продюсирует сериал, начиная со второго сезона. Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта по-прежнему выступает Тим Бёртон.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Спустя три года первый сезон шоу остаётся самым популярным англоязычным сериал в истории Netflix с 252,1 млн просмотров. Он также является вторым по популярности сериалом на сервисе, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

«Уэнсдэй» точно не закончится этой осенью, потому что Netflix заранее продлил шоу на третий сезон.

Постеры сериала «Уэнсдэй»
Теги
ГалереяУэнсдэйNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

4Сериал-продолжение «Бегущего по лезвию 2049» появится на Prime Video в 2026 году 4Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году 19Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер» 17Стриминговый гигант Netflix может потратить на проекты по «Ведьмаку» около $ 900 млн 4Завершились съёмки третьего сезона сериала Netflix «Ночной агент»

Тоже интересно

0Когда объятия пахнут кровью: показали волнующую обложку ко второму выпуску «Изысканных трупов» 19Дженна Ортега воплощает детскую мечту за первые 6 минут второго сезона сериала «Уэнсдэй» 0Чума и сделка со Смертью: вышел первый номер средневекового хоррора The Pale Knight 2Тизер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» обещает Море чудовищ и циклопа 0Рецензия и отзывы на фильм «Эдем»

Далее на КГ

13
Культовый трешак «Ловчий смерти» возвращается с трейлером кровавого перезапуска
 4
Сериал-продолжение «Бегущего по лезвию 2049» появится на Prime Video в 2026 году
 3
Снегурки Кристен Белл и Даниэла Мелшиор разделят с Дэвидом Харбором «Жестокую ночь 2»
 2
Халк крушить: анонс комикса, где зелёный бугай будет уничтожать вообще всё и вся
 0
Медведица-маньячка и другие наслаждаются жизнью во втором выпуске продолжения «В лесной глуши, где нет ни души»
 0
Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом
 2
Новый «Истребитель демонов» поднялся выше в списке самых кассовых фильмов 2025 года
 0
Рецензия и отзывы на игру Eriksholm: The Stolen Dream
 14
Эми Адамс присоединилась к Райану Гослингу на съёмках «Звёздных войнах: Старфайтер» (фото)
 0
КГ играет: Fear & Hunger, часть 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Боевик Бена Аффлека «Расплата 2», заработав в прокате меньше первой части, уже выходит на цифре
 
Кино Представлен новый кадр из боевика «Мортал Комбат 2» с Нуб Сайботом
 
Кино Наглядный апгрейд главной героини — на постере фильма «М3ГАН 2.0»
 
Кино Гениальный шедевр! Критики всецело одобрили ужастик «28 лет спустя»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 580: Вах-ха!
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Пункт назначения: Узы крови»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru