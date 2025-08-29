Продолжение «Уэнсдэй» получило новый постер с Вещью и главной героиней

Этим летом, 6 августа, сериал «Уэнсдэй» успешно вернулся на Netflix с первой половиной второго сезона. Вторая половина выйдет на сервисе уже 3 сентября, и незадолго до этого у шоу появился новый постер с Вещью и Уэнсдэй Аддамс.

В новом сезоне, как и в первом, восемь эпизодов. В продолжении Уэнсдэй вернулась в академию «Невермор» и снова оказалась втянута в череду кошмарных событий.

Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Она также продюсирует сериал, начиная со второго сезона. Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта по-прежнему выступает Тим Бёртон.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась 23 ноября 2022 года. Спустя три года первый сезон шоу остаётся самым популярным англоязычным сериал в истории Netflix с 252,1 млн просмотров. Он также является вторым по популярности сериалом на сервисе, уступая только первому сезону «Игры в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

«Уэнсдэй» точно не закончится этой осенью, потому что Netflix заранее продлил шоу на третий сезон.