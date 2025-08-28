Сериал-продолжение «Бегущего по лезвию 2049» появится на Prime Video в 2026 году

Список сериалов 2026 года пополнил «Бегущий по лезвию 2099» — анонсированное несколько лет назад первое шоу (если не считать аниме) по киберпанк-вселенной «Бегущего по лезвию». Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Пока объявлен лишь год премьеры. Когда именно в 2026-м стартует шоу, станет известно позднее.

Первый фильм режиссёра Ридли Скотта с Харрисоном Фордом в главной роли вышел в 1982 году. Сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» — режиссёра Дени Вильнёва с Райаном Гослингом в главной роли появился в 2017-м. Грядущее шоу будет продолжением, события которого развернутся спустя 50 лет после второго фильма.

В сериале играют Мишель Йео, Том Бёрк, Дэниэл Ригби и другие. Ридли Скотт в числе исполнительных продюсеров проекта.

Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», которое является первым сериалов во франчайзе, стартовало в 2021-м.