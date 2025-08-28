 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неузнаваемый Дуэйн Джонсон становится настоящим бойцом в трейлере фильма «Крушащая машина» КГ играет: Fear & Hunger, часть 2 Рецензия и отзывы на фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Супергёрл Милли Олкок наводит красоту для съёмок сцены в «Супермене» (фото) Чудо-женщина столкнётся с хаосом в лабиринте на страницах Absolute Wonder Woman #11
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
256

Сериал-продолжение «Бегущего по лезвию 2049» появится на Prime Video в 2026 году

Источник: Warner Bros. Pictures

Список сериалов 2026 года пополнил «Бегущий по лезвию 2099» — анонсированное несколько лет назад первое шоу (если не считать аниме) по киберпанк-вселенной «Бегущего по лезвию». Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Пока объявлен лишь год премьеры. Когда именно в 2026-м стартует шоу, станет известно позднее.

Первый фильм режиссёра Ридли Скотта с Харрисоном Фордом в главной роли вышел в 1982 году. Сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» — режиссёра Дени Вильнёва с Райаном Гослингом в главной роли появился в 2017-м. Грядущее шоу будет продолжением, события которого развернутся спустя 50 лет после второго фильма.

В сериале играют Мишель Йео, Том Бёрк, Дэниэл Ригби и другие. Ридли Скотт в числе исполнительных продюсеров проекта.

Аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», которое является первым сериалов во франчайзе, стартовало в 2021-м.

Теги
Бегущий по лезвию 2099Prime Video
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году 19Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер» 19Шон Бин в роли главного врага Робин Гуда на кадре из нового сериала про благородного разбойника

Тоже интересно

0Чудо-женщина столкнётся с хаосом в лабиринте на страницах Absolute Wonder Woman #11 1Skybound раскрыло, что будет дальше c общей вселенной «Трансформеров» и «Броска кобры» 0Мультсериал «Токсичные крестоносцы» вернётся с комиксом по мотивам 1У «Игры в кальмара 3» есть новый рекорд и третье место в топе самых популярных неанглоязычных шоу Netflix 3Dino Crisis у PS5 дома: новый трейлер Code Violet

Далее на КГ

0
Снегурки Кристен Белл и Даниэла Мелшиор разделят с Дэвидом Харбором «Жестокую ночь 2»
 0
Халк крушить: анонс комикса, где зелёный бугай будет уничтожать вообще всё и вся
 0
Медведица-маньячка и другие наслаждаются жизнью во втором выпуске продолжения «В лесной глуши, где нет ни души»
 0
Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом
 0
Новый «Истребитель демонов» поднялся выше в списке самых кассовых фильмов 2025 года
 0
Рецензия и отзывы на игру Eriksholm: The Stolen Dream
 11
Эми Адамс присоединилась к Райану Гослингу на съёмках «Звёздных войнах: Старфайтер» (фото)
 0
КГ играет: Fear & Hunger, часть 2
 24
Джуд Лоу в образе Владимира Путина на первом кадре из политического триллера «Кремлевский волшебник»
 15
Полоумный Джесси Племонс похищает инопланетянку Эмму Стоун в трейлере комедии «Бугония»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино У нового «Пункта назначения» есть рекордные для серии $ 200 млн и дата цифрового релиза
 
Аниме Манга «Космические братья» движется к финалу. Она выходит почти 18 лет
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Два охотника и Человек-Паук: кроссовер Predator vs. Spider-Man набирает обороты
 
В Absolute Wonder Woman #8 показали новый образ классического врага Чудо-женщины
 
Игры Инсайдер: Rockstar планирует Red Dead Redemption 3
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 614: Доктор Кот
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА – 647: Маньяк-семейственник
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru