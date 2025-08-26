 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
151

Шон Бин в роли главного врага Робин Гуда на кадре из нового сериала про благородного разбойника

Источник: MGM+

Этой осенью на MGM+ выйдет новый сериал о Робин Гуде. Благородного разбойника, который грабил богатый и отдавал бедным, в новом проекте играет Джек Паттен. А роль его главного врага, шерифа Ноттингема, исполняет Шон Бин.

Посмотреть на звезду сериалов «Игра престолов» и «Сквозь снег» в образе злодея уже можно благодаря порталу Collider, который опубликовал эксклюзивный кадр из предстоящего шоу. Рядом с Бином на кадре Конни Нильсен. Она играет Алиенору Аквитанскую.

Премьера «Робин Гуда» состоится в октябре. В сезоне заявлено 10 эпизодов. Роль Мэриан в нём исполняет Лорен Маккуин.

В синопсисе к сериалу указано, что его события развернутся после нормандского вторжения в Англию. Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, влюбляются друг в друга и вместе борются за справедливость и свободу. Роб становится предводителем банды мятежников, а Мэриан проникает во власть при дворе. И они вместе пытаются положить конец королевской коррупции и восстановить мир в стране.

Кадры из сериала «Робин Гуд»
