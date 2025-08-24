Каризма Карпентер не вернётся к роли Корделии в пилоте новой «Баффи»

Баффи Саммерс вернётся на экраны хотя бы в пилоте сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Под таким рабочим названием в Лос-Анджелесе снимают перезапуск культового шоу 90-х. В нём Сара Мишель Геллар снова играет свою известную героиню.

А на прошлой неделе актриса сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел» Каризма Карпентер рассказала, вернётся ли она в новом проекте к роли Корделии Чейз:

Эй, меня часто спрашивают: «Ты будешь сниматься в перезапуске?» И я решила ответить на этот вопрос. Я не буду сниматься в перезапуске. Я не буду сниматься в пилоте. Я даже не знаю, будет ли он превращён в сериал. Полагаю, что будет.

Позднее актриса добавила, что пока не вела никаких переговоров о включении Корделии в перезагрузку шоу.

Ранее Карпентер выразила «большую надежду» на то, что её персонаж появится в новой версии, учитывая, по её мнению, «несправедливый» финал для Корделии. Героиня играла важную роль в оригинальном шоу и его спин-оффе. В финальном сезоне спин-оффа Корделия умерла. Но во вселенной «Баффи» есть те, кто уже возвращались после смерти, и сама Геллар выражала желание вернуть в перезапущенном сериале даже умерших персонажей.

«Новый Саннидейл» задуман как продолжение сериала про Баффи. Пилотный эпизод снимают для стримингового сервиса Hulu. В случае успеха пилот может положить начало новому шоу. Режиссирует эпизод Хлоя Чжао («Вечные»). Она и Геллар также в числе исполнительных продюсеров перезапуска.

В продолжении Баффи будет наставницей 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Роль новой избранной исполняет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить оказавшемуся в сети синопсису, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.

Ранее в сети опубликовали фотографии с Геллар со съёмок пилота.