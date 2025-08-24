 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Издательство Ignition Press представит эротический комикс «Наблюдатели» на бурлеск-шоу Фантастический сериал «Плурибус» от создателя «Во все тяжкие» выходит в ноябре на AppleTV+ (видео) «Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
232

Каризма Карпентер не вернётся к роли Корделии в пилоте новой «Баффи»

Источник: 20th Television

Баффи Саммерс вернётся на экраны хотя бы в пилоте сериала «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Под таким рабочим названием в Лос-Анджелесе снимают перезапуск культового шоу 90-х. В нём Сара Мишель Геллар снова играет свою известную героиню.

А на прошлой неделе актриса сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел» Каризма Карпентер рассказала, вернётся ли она в новом проекте к роли Корделии Чейз:

Эй, меня часто спрашивают: «Ты будешь сниматься в перезапуске?» И я решила ответить на этот вопрос. Я не буду сниматься в перезапуске. Я не буду сниматься в пилоте. Я даже не знаю, будет ли он превращён в сериал. Полагаю, что будет.

Позднее актриса добавила, что пока не вела никаких переговоров о включении Корделии в перезагрузку шоу.

Ранее Карпентер выразила «большую надежду» на то, что её персонаж появится в новой версии, учитывая, по её мнению, «несправедливый» финал для Корделии. Героиня играла важную роль в оригинальном шоу и его спин-оффе. В финальном сезоне спин-оффа Корделия умерла. Но во вселенной «Баффи» есть те, кто уже возвращались после смерти, и сама Геллар выражала желание вернуть в перезапущенном сериале даже умерших персонажей.

«Новый Саннидейл» задуман как продолжение сериала про Баффи. Пилотный эпизод снимают для стримингового сервиса Hulu. В случае успеха пилот может положить начало новому шоу. Режиссирует эпизод Хлоя Чжао («Вечные»). Она и Геллар также в числе исполнительных продюсеров перезапуска.

В продолжении Баффи будет наставницей 16-летней Новы, которую описывают как «книжного червя». Роль новой избранной исполняет Райан Кира Армстронг («Звёздные войны: Опорная команда»).

Если верить оказавшемуся в сети синопсису, Нова обнаруживает, что она истребительница вампиров в перестроенном городе, разделённом на мрачный Старый Саннидейл и престижный Новый Саннидейл. Во время фестиваля, посвящённого тёмному прошлому города, вампиры Джек и Ширли совершают убийство, планируя ритуал по созданию армии себе подобных.

Ранее в сети опубликовали фотографии с Геллар со съёмок пилота.

Теги
Баффи — истребительница вампиров: Новый СаннидейлHulu
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

7Продолжение «Уэнсдэй» остаётся самым популярным сериалом на Netflix прямо сейчас 1LEGO, юмор и знакомые персонажи в трейлере нового комедийного спецвыпуска «Звёздных войн» 37Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Тоже интересно

2Новый трейлер футуристического MMO-шутера Cinder City 6Джейсон Момоа устроит полный рейд на пиратском корабле 14Провальная чёрная комедия с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом скоро выходит в цифре 15Джеймс Ганн представил изображение с Шоном Ганном в образе Максвелла Лорда из «Супермена» 0В Absolute Batman #11 нам обещают раскрыть историю происхождения «Абсолютного» Бэйна

Далее на КГ

4
Мультфильм «Элио» от студии Pixar провалился в прокате и уже появился в цифре
 3
Новый «Голый пистолет» постарается окупиться с быстрым цифровым релизом
 2
Полный апокалипсис: мощнейший Карназилла добьёт вселенную Marvel в финале монструозного кроссовера
 4
Появился новый кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» с главным героем-изгоем
 0
Третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения» получил постер с персонажами новых историй
 0
Манга глазами анимешника: VERSUS, тома 1-2
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 593 - трансляция переносится на субботу
 4
Режиссёр «Бэтмена» спас Пингвина от Марго Робби и её «Хищных птиц»
 0
Анонс: боевые искусства и андроиды в новом комиксе Cyber Phoenix
 1
Marvel наживётся на читателях с помощью специальных обложек для своего ивента Ultimate Endgame
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Marvel возвращается в прошлое: в июле будет обвал ретрообложек
 
Аниме Супергеройская манга «Ванпанчмен» ушла на перерыв до июля
 
Кино Очень неприятное место: тизер нового ужастика от режиссёра «Собирателя душ»
 
Кино Существо и Галактус из «Фантастической четвёрки» показали свои истинные лица (фото)
 
Варвар возглавит отряд неудачников в экранизации игры Clash of Clans
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru