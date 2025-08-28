Третий сезон «Сорвиголовы: Рождённого заново» могут снять в 2026 году

Портал Nexus Point News поделился эксклюзивной новостью, касающейся будущего сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Если верить источникам СМИ, ожидается, что проект получит ещё как минимум третий сезон. Marvel Studios уже начала подготовку к возможному продлению. Студия планирует начать производство третьего сезона в марте 2026 года и продолжать снимать его всё лето. По такому же графику в этом году сняли второй.

Актёры Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио подписали контракты на участие в трёх сезонах. Но завершится ли ими сериал, похоже, будет зависеть от второго. И от реакции зрителей на его выход в Marvel решат, стоит ли продливать сериал на четвёртый или лучше завершить третьим.

Пока всё это официально не подтверждено. Но Nexus Point News прежде уже публиковал инсайды о проектах Marvel, которые оказывались правдой.

Ранее Чарли Кокс назвал второй сезон «финальным», но потом извинился за это. Слова коллеги также опроверг Винсент Д'Онофрио, заявивший, что у третьего сезона есть все шансы.

Премьера сериала состоялась на стриминговом сервисе Disney+ в марте. «Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» сериалом от Marvel Studios, созданном для взрослой аудитории. События нового шоу следуют за сюжетом «Сорвиголовы».

Продолжение «Рождённого заново» выйдет в 2026-м. В нём появится Кристен Риттер в роли Джессики Джонс. Ранее актриса играла ту же героиню в сериалах «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix вместе с «Сорвиголовой».

Этим летом также сняли спецэпизод про Карателя. В сети появлялась фотографии с исполнителем главной роли в новом костюме.