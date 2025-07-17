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Фото со съёмок спецэпизода про Карателя подтверждает появление злодейки из комиксов Marvel

Источник: Disney+

Недавно завершились съёмки второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Следующим будет снят специальный эпизод про Карателя. И в сети уже оказались фотографии локаций в Нью-Йорке, обустроенных для работы над спецэпизодом. На фото есть семейный ресторан Ньюччи. Это подтверждает слухи о появлении в проекте злодейки Ма Ньюччи, которой Фрэнк Касл противостоял в комиксах.

Съёмки проекта Marvel Studios должны проходить в Нью-Йорке по первую неделю августа. Роль Касла после «Сорвиголовы», «Карателя» и «Рождённого заново» повторяет Джон Бернтал.

Режиссёром спецэпизода стал Рейналдо Маркус Грин. Постановщик снимает проект по сценарию, который он написал в соавторстве с Бернталом. Ранее актёр играл у Грина в мини-сериале «Мы владеем этим городом».

Продолжение «Рождённого заново» и сольник Карателя выйдут на стриминговом сервисе Disney+ в 2026 году. Бернтал также сыграет Касла в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Кинокомикс выйдет в прокат тоже в следующем году.

Промо-арт сериала «Каратель» Промо-арт сериала «Каратель» Промо-арт сериала «Каратель» Промо-арт сериала «Каратель»
Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый зановоMarvel
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