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СЕРИАЛЫ
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Дурсли и Гарри в зоопарке на съёмках серила «Гарри Поттер» (фото)

Источник: HBO Max

Несколько дней назад стартовали съёмки сериала «Гарри Поттер» по книжному циклу Джоан Роулинг. А это означает, что поток новостей по оному проекту с неумолимостью речного потока будет течь и течь. Вот, к примеру, случайные свидетели засняли на фото съёмки сцены в Лондонском зоопарке, где по сюжету первой книги отмечается день рождения Дадли Дурсля, вредного кузена Гарри.

На фото можно заметить актёров в образе — Доминик Маклафлин (Гарри) и Амос Китсон (Дадли). Также на площадке присутствуют Дэниел Ригби (Вернон Дурсль) и Бел Паули (Петуния Дурсль).

Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер»

Создатели планируют снять семь сезонов — по одному на каждую книгу и год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Первые два сезона снимают одновременно, чтобы не затягивать — исполнители главных ролей имеют свойство очень быстро расти. В первых сезонах запланировано по шесть эпизодов, в то время как с третьего количество серий возрастёт до восьми.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году на стриминговом сервисе HBO Max.

Теги
Гарри ПоттерСъемки
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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