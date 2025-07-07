Люциус Малфой назвал расистами всех, кто критикует чернокожего Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

Съёмки сериала «Гарри Поттер» по книжной эпопее Джоан Роулинг ещё даже не стартовали, но проект регулярно генерирует информационные поводы. Подавляющее большинство из них связано с кастинговыми решениями. В свою очередь, около половины новостей вызвано вполне конкретным актёром на вполне конкретную роль. Речь, конечно же, об Паапе Эссьеду, назначенном на роль преподавателя зельеварения Северуса Снейпа. Чтобы не отходить далеко от традиции, вот ещё одна новость на эту тему.

Британский актёр Джейсон Айзекс, исполнитель роли мага Люциуса Малфоя в серии полнометражных фильмов Warner Bros. о Гарри Поттере, высказался в поддержку коллеги. По словам Айзекса, он сталкивался в интернете с критикой в адрес назначения Эссьеду на роль Снейпа. Со свойственной публичным персонам незамутнённостью сознания, Айзекс не стал заострять внимание на некоторое несоответствие внешности актёра описанному автором персонажу, зато назвал всех недовольных расистами. Так сказать, скастовал заклинание «расистус обвинятио».

Также Айзекс рассыпался в дежурных комплиментах: мол, Паапа Эссьеду — один из лучших актёров, которых он когда-либо видел. Бывший Пожиратель смерти выразил уверенность, что все злопыхатели засунут свои злые цифровые языки в непредназначенные для этого дела порты, когда увидят результат работы Эссьеду на экране. А случится это не раньше 2026 года — именно на эту размытую дату назначена премьера сериала на стриминговом сервисе HBO.