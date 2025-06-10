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Слух: Паапу Эссьеду могут уволить из сериала по «Гарри Поттеру»

Источник: Warner Bros, Netflix

На фоне большого пополнения актёрского состава сериала «Гарри Поттер» незаметно появился и гуляет слух о его небольшой убыли. Говорят, HBO Max может уволить актёра Паапу Эссьеду с роли Северуса Снейпа. Никакого официального подтверждения у информации, разумеется нет, как нет и достоверного источника слуха, хотя бы в лице инсайдера — тем не менее, несколько крупных посвящённых Гарри Поттеру пабликов в X сообщают одно и тоже.

Причины не называются, но можно предположить. Во-первых, актёр стал слишком выделяться. И дело не только в некотором несоответствии книжному описанию Зельедельца. Месяц назад Ессьеду публично и громко выступил против Дж. К. Роулинг и её убеждений на ниве гендерного неравенства. Хотя писательница тут же заявила, что не хочет да и не может уволить актёра из телепроекта при всём желании, а ведь она один из продюсеров.

Не исключено также, что гнев народный мог сыграть свою роль. Назначение Ессьеду мгновенно вызывало шквал недовольства, и оно не утихает до сих пор — в адрес HBO непрерывно летят совы с возмущёнными комментариями и кричалки от особо оскорблённых фанатов. Тем более, что остальной актёрский состав пока выглядит так: Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Ник Фрост (Хагрид), Джонни Флинн и Локс Пратт (Малфои), Бел Паули и Дэниэл Ригби (Дурсли), Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли), Гарри, Рона и Гермиону сыграют юные Доминик МакЛафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Теги
КастингГарри ПоттерСлухиПаапа ЭссьедуДжоан Роулинг
Комментарии (2)

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