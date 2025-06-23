Джоан Роулинг восхитилась сценарием первых эпизодов сериала о Гарри Поттере

Создатели сериала «Гарри Поттер» обещали, что Джоан Роулинг будет вовлечена в его производство. Сказано — сделано: Роулинг дали прочитать сценарии первых двух эпизодов, и они ей ну очень понравились. Так понравились, что писательница не замедлила поделиться восторгом в сети:

Я прочитала первые два эпизода предстоящего сериала HBO о Гарри Поттере, и они ТАК, ТАК, ТАК ХОРОШИ!

Кто бы мог подумать. Кастингом Гарри, Рона и Гермионы мама Ро тоже крайне довольна. Впрочем, не менее высоко она когда-то оценила и пьесу-фанфик «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Джека Торна. На вопрос о своём участии в написании сценария, Роулинг добавила:

Нет, но я тесно сотрудничаю с чрезвычайно талантливыми сценаристами.

Кто из них ответственен за рождение шедевра, писательница не уточнила, но список подозреваемых таков: шоураннер Франческа Гардинер («Тёмные начала»), Лора Нил («Убивая Еву» и «Половое воспитание»), Энди Гринвальд (тот что не читал «Гарри Поттера», но уже исправился), Джозефин Гардинер (племянница продюсера без опыта работы) и Рипли Паркер («Всё и прямо сейчас», крёстная дочь Джейсона Айзекса — Малфоя-старшего в фильмах).

А мы не будем забывать, что сценаристы собираются выходить за рамки канона, набраны актёры на роли Люциуса Малфоя и Корнелиуса Фаджа из второй книги, а темнокожий Паапа Эссьеду всё ещё Северус Снейп.

Значит ли мнение Роулинг что-нибудь для сценаристов — вот вопрос.