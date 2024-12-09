Новые лица в старых декорациях: сериал «Гарри Поттер» сохранит и расширит знакомый нам Хогвартс

Авторы сериала «Гарри Поттер» одержимы, по их собственному признанию. Шоураннер Франческа Гардинер («Тёмные начала») и режиссёр-продюсер Марк Майлод («Наследники») поделились информацией с официальным порталом Harry Potter.

Мега-фанатка (до безумия) Гардинер рассказала, что у них будет 8 часовых эпизодов, чтобы рассказать историю «Философского камня» и «докопаться до самых глубоких глубин и расщелин и понять, как может развиваться язык магии». Обещают ввести персонажей, оставленных ранее за бортом экранизаций. Например, полтергейста Пивза. С ним хотят хорошенько позабавиться в коридорах школы.

При этом внешне Хогвартс останется точно таким же, как раньше. Не рушить же ради сериала многочисленные парки аттракционов по всему миру. Большой зал сохранит любимые миллионами черты, а другие территории школы чародейства и волшебства будут расширены, появятся новые локации из книг, например учительская. Ради этого съёмки будут проходить в английском Ливсдене, где остались оригинальные декорации замка.

Мы взяли за идею, что Хогвартс — это настоящее место. Мы изучим архитектурные мотивы древнего замка и то, как они развивались с течением времени. Мы оба очень любим эти фильмы, они потрясающие, какой удивительный подвиг творческого поиска. Только теперь у нас песочница побольше.

Не переставая восторгаться фильмами, шоураннер и режиссёр решительно настроены точно следовать канону, сохранив книжное время действия — 1991 год и книжный возраст персонажей. Например, Северусу Снейпу в первой части всего 31 год. Алан Рикман, конечно, был хорош, но они найдут новое поколение. Не менее талантливое.

Кастинг в самом разгаре. На роли золотого трио уже непредвзято прослушали 30 000 детишек любой расы, гендера и ориентации, хотя новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер пока не выбрали. К лету должны управиться — как раз тогда начнутся съёмки сериала.