Свежий тизер «Что если?» обещает эпичный финал третьего сезона

Мстители вновь объединяются (теперь — благодаря окапитанившемуся Сэму Уилсону), чтобы спасти все возможные вселенные. В сети появился свежий трейлер третьего сезона анимационного экшена «Что если?».

Заключительная телеглава марвеловского мультсериала, где описываются альтернативные супергеройские приключения с привычными персонажами в непривычных ролях, стартует на стриминговом сервисе Disney+, как и его предшественники, накануне рождественских праздников — 22 декабря.