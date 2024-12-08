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Свежий тизер «Что если?» обещает эпичный финал третьего сезона

Мстители вновь объединяются (теперь — благодаря окапитанившемуся Сэму Уилсону), чтобы спасти все возможные вселенные. В сети появился свежий трейлер третьего сезона анимационного экшена «Что если?».

Заключительная телеглава марвеловского мультсериала, где описываются альтернативные супергеройские приключения с привычными персонажами в непривычных ролях, стартует на стриминговом сервисе Disney+, как и его предшественники, накануне рождественских праздников — 22 декабря.

Теги
ВидеоЧто если?
Комментарии (2)

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