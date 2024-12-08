 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Запредельный уровень юмора в трейлере комедии «Постучись в мою Тверь» от Андреасянов Названы претендентки на роль новой Лары Крофт Поклонники Джейн Остин ликуют: грядёт спин-офф «Гордости и предубеждения» Том Харди на языке симбиота: новые промо фильма «Веном 3: Последний танец» «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
37

Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 декабря

Источник: HBO
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

1Окровавленный Билли Бутчер веселится на съёмках «Пацанов» (фото)

Тоже интересно

8Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря Джона Стюарта в сериале от DC Studios 9Unknown 9: Awakening — премьерный трейлер 0У Lost Eidolons: Veil of the Witch появилась дата выхода 1Торговцам мутантами не жить: появились первые подробности третьего выпуска мини-серии Psylocke 3Питер Джексон представляет: суровая мадам на плакате мультфильма «Властелин колец: Война рохирримов»

Далее на КГ

1
Дэниэл Крэйг никогда бы не сыграл гея, когда снимался в фильмах про Джеймса Бонда
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 556 — трансляция
 3
Street Fighter 6 — трейлер Май Сирануй
 2
Мишель Йео — угроза космического масштаба в трейлере телефильма «Звёздный путь: Секция 31»
 3
«Новобранец» с Натаном Филлионом получил ещё один спин-офф
 0
В трейлере третьего сезона Неуязвимый становится быстрее, сильнее и получает новый костюм
 0
Франшизу «Код Гиас» пополнят несколько новых работ
 10
Ричер встречает достойного противника в тизере третьего сезона
 0
Аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза» получило дату выхода на стриминговых платформах в Японии
 1
Голливуд не прогорит в 2024 году! «Моана 2», «Злая» и «Гладиатор 2» загнали зрителей в кинотеатры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Rogue Waters и Rogue Lords
 
Кино Звезда «Пацанов» Джек Куэйд и полная дичь в тизере ужастика «Компаньон»
 
«Красота» от Сарика Андреасяна — готовится сериал о модельном бизнесе 90-х
 
Новый хоррор-комикс The Creeping Below от Boom! Studios стал хитом
 
Красотка и телепат Псайлок уходит в отрыв в первом выпуске своего сольного комикса
 
Кино Сияющая Скарлетт Йоханссон с новым спутником на пересъёмках «Мира Юрского периода: Воскрешения» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 649: «Хищные земли», «Конклав», мюзикл «Злая», «Руки Вверх!», праздничные сборы, «Крэйвен-охотник»
 
1ЕВА – 610: Drama Queens
 
0Телеовощи – 577: Сингулировать вместе
 
0Ноль кадров в секунду – 555: Титановый хер
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 648: «Гладиатор 2» Ридли Скотта, «Улыбка 2», «Реальные зомби», первый взгляд на «Как приручить дракона»
 
4ЕВА – 609: Главное зло в аниме
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
1Ноль кадров в секунду – 554: Добро с декольте
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru