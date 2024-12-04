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Первый взгляд на Дженну Ортегу во втором сезоне «Уэнсдэй» (фото)

Атмосферным дебютным кадром из второго сезона «Уэнсдэй» поделился со зрителями стриминговый сервис Netflix. И даже повод для такой радости отыскался — завершились съёмки второго сезона.

На кадре исполнительница главной роли Дженна Ортега в образе — хмурая Уэнсдэй Аддамс в таинственном месте. Возможно, на кладбище. Всё в духе общепринятого канона.

У руководимого Тимом Бёртоном продолжения пока нет точной даты, но премьера второго сезона совершено точно состоится в следующем году.

Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Теги
Уэнсдэй
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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