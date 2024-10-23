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«Уэнсдэй» с Дженной Ортегой продлена на третий сезон

Источник: Netflix

Второй сезон многосерийного хита Тима Бёртона «Уэнсдэй» ещё в работе, а третий уже не просто в планах-проектах, а заказан. Правда, об этом пока официально не сообщают, но индустриальное издание ProductionList, публикующее информацию о стартах производства сериалов и фильмов, оповестило, что Netflix продлил сериал с Дженной Ортегой на третий сезон.

Сообщается, что съёмочный процесс начнётся 30 ноября 2025 года, и съёмки будут проходить в Ирландии.

Описания у второго сезона пока нет, но можно и так догадаться, что Уэнсдэй Аддамс (Ортега), её жизнерадостная подружка-оборотень Энид Синклер (Эмма Майерс) и остальная честная компания продолжат свои мрачные приключения в стенах Академии Невермор, которую во втором сезоне возглавит персонаж Стива Бушеми. Точной даты возвращения у сериала пока нет.

Теги
Уэнсдэй
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