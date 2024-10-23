Официально: объявлена дата начала съёмок второго сезона Fallout

Актриса Лесли Аггамс, в первом сезоне Fallout сыгравшая Бетти Пирсон, наконец дала точную информацию о начале съёмок продолжения хитового проекта. Ранее единственной новостью о втором сезоне было августовское объявление о скором начале производства без конкретных дат.

Актриса рассказала, что съёмки сериала официально начнутся в ноябре.

Это просто потрясающий сериал! Я была потрясена, когда он вышел в эфир. У моей героини ещё есть козыри в рукаве, так что продолжайте смотреть. Мы начинаем снимать уже в ноябре, чему я очень рада.

Первый сезон вышел 10 апреля. Prime Video ускорил процесс производства продолжения и утвердил второй сезон Fallout всего через восемь дней после завершения первого. На подготовку сценария и предпроизводство ушло около полугода. Напомним, что первый сезон сериала закончился сразу несколькими клиффхэнгерами.