 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Вышла тактика в реальном времени Sumerian Six — премьерный трейлер Paradox Interactive не отменит Prison Architect 2, но Bloodlines 3 предпочтёт отдать кому-нибудь ещё Саурон дерётся с Галадриэлью в тизере финала второго сезона «Властелина колец. Колец власти» Джерард Батлер продолжает «Охоту на воров» в трейлере сиквела о краже бриллиантов DC представит самую важную часть тела Найтвинга с помощью комикса в модном формате вебтюна
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
322

Официально: объявлена дата начала съёмок второго сезона Fallout

Источник: Amazon

Актриса Лесли Аггамс, в первом сезоне Fallout сыгравшая Бетти Пирсон, наконец дала точную информацию о начале съёмок продолжения хитового проекта. Ранее единственной новостью о втором сезоне было августовское объявление о скором начале производства без конкретных дат.

Актриса рассказала, что съёмки сериала официально начнутся в ноябре.

Это просто потрясающий сериал! Я была потрясена, когда он вышел в эфир. У моей героини ещё есть козыри в рукаве, так что продолжайте смотреть. Мы начинаем снимать уже в ноябре, чему я очень рада.

Первый сезон вышел 10 апреля. Prime Video ускорил процесс производства продолжения и утвердил второй сезон Fallout всего через восемь дней после завершения первого. На подготовку сценария и предпроизводство ушло около полугода. Напомним, что первый сезон сериала закончился сразу несколькими клиффхэнгерами.

Теги
Fallout
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Жуткая звезда Fallout пускает на фарш обидчиков в новом триллере (трейлер)

Тоже интересно

0Шоураннер «Терминатора Ноль» и сценарист сиквела «Бэтмена» работает над аниме по комиксу «БРСРК» Киану Ривза 0Анонсирована новая игра во вселенной Destiny, но есть нюанс 1Издательство комиксов Tiny Onion изобрело эксклюзивную…газету! 25Поклонникам Джеймса Бонда нужно запасаться терпением — создатели вообще никуда не спешат

Далее на КГ

2
Шпионы Ричард Гир и Майкл Фассбендер на первом кадре сериала «Агентство»
 0
Ребекка Фергюсон скоро вернётся на экраны во втором сезоне «Укрытия» (тизер)
 0
Metal Slug Tactics — дата выхода и четвёртый трейлер
 0
Рецензия и отзывы на игру Selfloss
 0
Гигантские мужские головы не страшат главную героиню на постере фильма «Властелин колец: Война рохирримов»
 0
Богоподобного Криса Хемсворта хотят понизить до диснеевского принца
 6
Мэтт Ривз и Колин Фаррелл продолжают феерить: «Пингвин» бьёт свои же рекорды по просмотрам
 0
Обложка первого выпуска комикса про Спауна превратилась в коллекционную фигурку
 0
Lollipop Chainsaw RePOP получит «крупное» DLC
 4
Режиссёр «Доктора Сна» экранизирует хоррор-роман «Кэрри» в четвёртый раз
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Студентики против зомби в трейлере нового кооперативного режима Dead Island 2
 
Игры Witchfire от авторов Painkiller переберётся в Steam к концу года
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино «Хеллбой: Проклятие Горбуна» пытается казаться дешёвым ужастиком в новом трейлере
 
Сценарист перезапущенных «Черепашек-ниндзя» Джейсон Аарон напишет новую историю про Конана-варвара
 
Джинкс попала в засаду в свежем отрывке второго сезона «Аркейна»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8ЕВА
 
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
3ЕВА – 603: Возвращение кота-мазохиста
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru