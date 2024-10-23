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Ребекка Фергюсон скоро вернётся на экраны во втором сезоне «Укрытия» (тизер)

До возвращения сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон на Apple TV+ осталось меньше месяца, и стриминг наконец активизировал его продвижение. Вышел новый тизер ко второму сезону хитового проекта, в котором жители устраивают беспорядки и верят в то, что главная героиня всё ещё жива.

Вместе с Ребеккой Фергюсон в «Укрытии» снялись Коммон, Тим Роббинс и Харриет Уолтер. Первый сезон сериала получил одобрение от критиков и зрителей, в результате чего получил логичное продолжение.

Премьера второго сезона «Укрытия» состоится 15 ноября. Посмотреть сериал можно эксклюзивно на стриминге Apple TV+.

Теги
Укрытие
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Источник фотографий: Depositphotos

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