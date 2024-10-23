Режиссёр «Доктора Сна» экранизирует хоррор-роман «Кэрри» в четвёртый раз

Первый изданный роман писателя Стивена Кинга снова перенесут на экран. Майк Флэнаган и Amazon готовят четвёртую экранизацию книги 1974 года «Кэрри». Но при этом грядущая адаптация хоррора станет первой в формате сериала. Новостью об этом поделился Deadline.

Флэнаган назначен шоураннером и одним из продюсеров восьмисерийной версии «Кэрри». Он был режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда» и «Доктор Сон» по романам Кинга, а также картины «Жизнь Чака» по рассказу того же автора. Среди других работ Флэнагана сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров».

В центре сюжета истории невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по роману с Сисси Спейсек в главной роли попал на большие экраны в 1976-м. В 1999-м вышел сиквел «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл в роли главной героини. Следующая экранизация с Анджелой Беттис появилась в 2002-м. А премьера последнего на данный момент фильма «Кэрри» с Хлоей Морец состоялась в 2013-м. В российский прокат картина выходила под названием «Телекинез».