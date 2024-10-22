Звезда «Женщины-Халка» попадёт во вселенную «Звёздного пути»

В 2025 году и без того огромный медиафранчайз «Звёздный путь» пополнит новый сериал. Он получил название «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» и выйдет на стриминговом сервисе Paramount+. А недавно новыми подробностями проекта поделился Deadline.

Во-первых, сериал не ограничится одним сезоном. Его продлили на второй, несмотря на то, что у первого ещё даже нет даты премьеры. Во-вторых, в эпизодах «Академии Звёздного флота» в качестве приглашённой звезды появится актриса Татьяна Маслани. («Тёмное дитя», «Женщина-Халк: Адвокат»).

Действие проекта развернётся в XXXII веке. Он покажет зрителям приключения нового класса кадетов Академии Звёздного флота. Впереди у них обучение, дружба, соперничество и встреча с новым врагом, который угрожает Академии и Федерации.

Одним из шоураннеров, режиссёров и исполнительных продюсеров проекта выступает Алекс Куртцман, создатель последних сериалов во франчайзе «Звёздный путь».