Появился трейлер шпионского боевика «Цитадель: Хани Банни» — спин-оффа одного из самых дорогих сериалов в истории

YouTube-канал стримингового сервиса Prime Video представил трейлер индийского сериала «Цитадель: Хани Банни». Это второй из заявленных спин-оффов американского научно-фантастического сериала «Цитадель». Главные роли в спин-оффе исполняют Варун Дхаван и Саманта. Премьера шпионского боевика на Prime Video состоится 7 ноября.

После того как каскадер Банни (Варун Дхаван) вербует начинающую актрису Хани (Саманта) для подработки, они оказываются втянутыми в мир экшена, шпионажа и предательства с высокими ставками. Спустя годы, когда их настигает опасное прошлое, отчужденные Банни и Хани должны воссоединиться и бороться, чтобы защитить свою маленькую дочь.

Премьера оригинального сериала состоялась в апреле 2023 года. Первый сезон «Цитадели» состоял из шести серий и при бюджете в $ 300 млн стал одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе исполнительных продюсеров проекта братья Руссо, снявшие третьих и четвёртых «Мстителей». Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. У проекта будет второй сезон, все эпизоды которого снимет Джо Руссо.

Первым спин-оффом был итальянский сериал «Цитадель: Диана», вышедший 10 октября. Главную роль в нём исполнила Maтильда Дe Aнджeлиc. Также были объявлены спин-оффы, которые снимут в Испании и Мексике.