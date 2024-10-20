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СЕРИАЛЫ
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Чёрный Ватсон грустит по убитому Шерлоку Холмсу на первом кадре «Ватсона»

С героями «Шерлока Холмса» что только ни делали. Ну, возможно, пока не делали этого — не убивали Шерлока Холмса, перекраивая сюжет в медицинский процедурал. Телеканал CBS может поставить мысленную галочку — именно в этом направлении он и пошёл. В сети появился первый кадр из сериала «Ватсон» — с титульным героем в исполнении Морриса Честната.

В новом процедурале события развиваются в современном Питтсбурге, после трагической гибели Шерлока Холмса от рук Мориарти. Ну а «осиротевший» после гибели напарника доктор Ватсон будет расследовать всякие медицинские тайны. Мощный ход.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Крэйг Суини, один из авторов небезызвестного «Элементарно». Также он работал над сериалами «Области тьмы» и «Звёздный путь: Дискавери».

Кадры из сериала «Ватсон»
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ГалереяВатсон
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Источник фотографий: Depositphotos

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