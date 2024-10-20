Детектив Алекс Кросс ведёт допрос в отрывке криминального триллера «Кросс»

YouTube-канал Prime Video опубликовал отрывок из сериала «Кросс». В ролике главный герой ведёт допрос.

Премьера криминального триллера намечена на 14 ноября. Проект будет первым сериалом по книгам писателя Джеймса Паттерсона про расследующего убийства детектива Алекса Кросса. Адаптация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, выпускающими сериал «Ричер» по книгам Ли Чайлда про Джека Ричера. «Кросс», как и «Ричер», будет выходить на стриминговом сервисе Prime Video.

Шоураннером и исполнительным продюсером первого сезона «Кросса» выступил Бен Уоткинс («Чёрная метка»). У сериала будет минимум два сезона. Главную роль в нём играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

Первой экранизацией произведений о Кроссе был фильм 1997 года «Целуя девушек». За ним в 2001 году последовал «И пришёл паук». В обоих детективах сыграл Морган Фримен. В 2012 году вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.