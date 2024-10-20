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Дисишная киновселенная Джеймса Ганна начинается здесь: трейлер сериала «Монстры-коммандос»

Платформа Max выкатила полный трейлер анимационного сериала «Монстры-коммандос». Очень странная первая ласточка нового мира по комиксам DC от Джеймса Ганна.

По замыслу великого архитектора, все актёры, озвучивающие своих персонажей в мультсериале, позже могут появиться в художественных картинах. Вроде бы Фрэнк Грилло, играющий Рика Флэга-старшего, мелькнёт в «Супермене» и втором сезоне «Миротворца».

Показы стартуют 5 декабря на упомянутом выше сервисе:

Теги
ВидеоМонстры-коммандосФрэнк ГриллоДжеймс Ганн
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Источник фотографий: Depositphotos

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