Звезда «Друзей» в ролике ко второму сезону антологии «Ужастики» по мотивам знаменитой книжной серии Р. Л. Стайна

YouTube-канал стримингового сервиса Disney+ представил специальный ролик ко второму сезону сериала-антологии «Ужастики» (Goosebumps) по мотивам известной книжной серии Р. Л. Стайна. Премьера продолжения намечена на 10 января 2025 года на Disney+ и Hulu. В этот день выйдут все восемь эпизодов сиквела.

В грядущем сезоне будет рассказана новая история с другими персонажами. В нём будут использованы элементы книг «Не подходите к подвалу», «Заколдованное авто», «Чудовищная кровища», «Девчонка, что кричала „Монстры!“», «Призрак по соседству», «Лето кошмаров» и не только. Одну из ролей в продолжении исполняет звезда «Друзей» Дэвид Швиммер.

Тизер раскрывает, что второй сезон получил подзаголовок «Исчезновение» (The Vanishing). Он начнётся с того, что близнецы Брюэр отправятся на лето пожить к своему недавно разведённому отцу, Энтони (Швиммер). Последний — бывший профессор ботаники. Вскоре после приезда над героями нависнет некая таинственная угроза, и они вместе с новыми друзьями окажутся втянутыми в леденящую душу историю о нескольких подростках, таинственно исчезнувших в 1994 году.

Книги из серии «Ужастики» разошлись по всеми миру тиражом, превышающем 400 млн копий. Оригинальная серия, стартовавшая в 1992-м, насчитывает 62 произведения. По состоянию на октябрь 2022-го вышло 235 книг, связанных с «Ужастиками».

В 1995-м состоялась премьера первого сериала по книгам, известного под названием «Мурашки». Также по мотивам книг вышли два фильма с Джеком Блэком.