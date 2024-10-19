Суровая волчица на свежем постере «Аркейна»

Галерея постеров второго сезона технофэнтези «Аркейн» пополнилась персонажным плакатом, посвящённым очень серьёзной героине. Один взгляд этой боевой дамы вгоняет в дрожь. Попробуй такой постер отдельный не посвятить.

Героиню зовут Амбесса Медарда. Это могущественная военачальница и правительница Ноксуса, а также мать заседающей в городском совете Пилтовера Мэл Медарды. Она успела показать свой крутой нрав в первом сезоне анимационного экшена. В трейлерах второго — финального — сезона тоже мелькала.

Продолжение-завершение выйдет в трёх актах: первый — 9 ноября, второй акт — 16 ноября, а третий — 23 ноября.