 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Чертовски страшный Хью Грант в трейлере ужастика «Еретик» Саурон дерётся с Галадриэлью в тизере финала второго сезона «Властелина колец. Колец власти» Большая демонстрация ремейка Gothic Indiana Jones and the Great Circle получает дату выхода и порт на PS5 Спешал к 25-летию аниме «Ван-Пис» получил новый тизер
• • •
 
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
130

Суровая волчица на свежем постере «Аркейна»

Галерея постеров второго сезона технофэнтези «Аркейн» пополнилась персонажным плакатом, посвящённым очень серьёзной героине. Один взгляд этой боевой дамы вгоняет в дрожь. Попробуй такой постер отдельный не посвятить.

Героиню зовут Амбесса Медарда. Это могущественная военачальница и правительница Ноксуса, а также мать заседающей в городском совете Пилтовера Мэл Медарды. Она успела показать свой крутой нрав в первом сезоне анимационного экшена. В трейлерах второго — финального — сезона тоже мелькала.

Продолжение-завершение выйдет в трёх актах: первый — 9 ноября, второй акт — 16 ноября, а третий — 23 ноября.

Постеры сериала «Аркейн»
Теги
ГалереяАркейн
Комментарии

Ещё на эту тему

15Выпускайте монстров! Вышел свежий трейлер второго сезона «Аркейна» 7Вай бухает и дерётся в свежем отрывке второго сезона «Аркейна» 19«Аркейн» эпично зажигает в трейлере второго сезона

Тоже интересно

7Black Mesa: Blue Shift отправляется на Xen — трейлер главы Focal Point 10Джеймс Ганн объясняет фанатам Супермена, почему собака Крипто не лабрадор, хаски или овчарка 1Побег из тюрьмы в кинематографичном трейлере зомби-режима Call of Duty: Black Ops 6 0«Абсолютные» Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина вступают в бой на свежих обложках своих личных комиксов 13Семья кровососов и парочка Дэмиэнов Льюисов в трейлере хоррор-комедии «Вампиры лёгкого поведения»

Далее на КГ

0
Опубликован экшен-трейлер оригинального аниме «Лазарь»
 1
Бог симбиотов заговорил голосом Энди Сёркиса в ролике «Венома 3»
 0
IDW представило свой новый и совсем нечитаемый логотип
 1
Ужастик «Улыбка 2» стал чемпионом американского проката и прогнал страшного клоуна из «Ужасающего 3»
 0
Тёмный рыцарь и Лига справедливости в трейлере сиквела аниме-фильма «Бэтмен-ниндзя»
 1
Ниган и Мэгги возвращаются в Мёртвый город в тизере второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов»
 0
Драматичное тёмное фэнтези в новом тизер-трейлере аниме «Полное исследование» от студии, экранизирующей «Магическую битву»
 0
Сборы аниме «Моя геройская академия: Ты следующий» превысили 3,5 млрд иен
 0
Спешал к 25-летию аниме «Ван-Пис» получил новый тизер
 1
Меч и смех: первый взгляд на новый выпуск фэнтези-сатиры от создателя «Пацанов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Райан Рейнольдс объясняет термин «смэштурбация» в тизере «Дэдпула и Росомахи»
 
Игры Новые игры Sony не нужны: в разработке ремастер Horizon Zero Dawn
 
Издательство Z2 вернёт вам рок-н-ролл с альманахом-комиксом про легендарного Лемми и его группу Motorhead
 
Игры Новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 напоминает, с чего всё началось
 
Кино Зои Салдана: Стивен Спилберг восстановил мою веру в Голливуд после «Пиратов Карибского моря»
 
Аниме Аниме «Тёмный дворецкий» вернётся в 2025 году: тизер пятого сезона сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
2ЕВА
 
 
3Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru