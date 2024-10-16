Выпускайте монстров! Вышел свежий трейлер второго сезона «Аркейна»

Это противостояние затронет всех. Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежий трейлер второго — заключительного — сезона технофэнтези «Аркейн». В ролике воедино сплелись прошлое и настоящее главных героев трагической истории о родственных узах и порой непомерной цене за прогресс.

Напоминаем, второй сезон выйдет не сразу, а в трёх актах. Премьера продолжения анимационного экшена по вселенной игрового франчайза League of Legends состоится 9 ноября. Второй акт зрители увидят 16 ноября, а третий, завершающий историю акт появится на цифровой платформе 23 ноября.