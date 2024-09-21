Вай бухает и дерётся в свежем отрывке второго сезона «Аркейна»

Каждый скорбит по-своему. Стримингвоый сервис Netflix опубликовал свежий отрывок из анимационного технофэнтези «Аркейн», где старшая сестра Вай (Хейли Стайнфелд) очень тяжело переживает всё, что случилось в финале первого сезона. А младшая сестра Джинкс (Элла Пернелл) наблюдает за её страданиями из теней.

Премьера второго — заключительного — сезона анимационного экшена по вселенной игрового франчайза League of Legends состоится 9 ноября. Тогда зрители увидят первый акт продолжения. Второй акт — 16 ноября, а третий — 23 ноября.