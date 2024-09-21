«Кровь из глаз»: первый взгляд на второй сезон «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой

Устали ждать второй сезон «Уэнсдэй»? Понимаем, сочувствуем, но ничем помочь не можем. Продолжение позапрошлогоднего хита от Netflix выйдет только в следующем году, причём пока без точной даты. Но дело движется, и в подтверждение этого стриминг-гигант выпустил свежий ролик с закулисьем процесса, щедро сдобренный отрывками предстоящего действа.

Пустячок, а приятно. Большего, по словам Ортеги (или её героини), нам видеть нельзя — ради нашей же безопасности.



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Вместе с Дженной Ортегой к свои ролям вернутся Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен, Джой Сандей, Хантер Дуэн и одна конечность Виктора Доробанту. К ним присоединятся титулованные новички — Стив Бушеми, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер и Тандиве Ньютон.