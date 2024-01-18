Чего ждать от второго сезона «Уэнсдэй»? Дженна Ортега раскрыла, что есть в сценарии

Звёздочка «Уэнсдэй» Дженна Ортега с самого начала ратовала за большую мрачность сериала в ущерб няшности, и, кажется, к ней наконец-то прислушались. Актриса рассказала, что уже видела сценарий второго сезона и там всё совсем по-другому. Разумеется, в хорошем смысле.

Обещает больше хоррора, экшена и совсем другой масштаб происходящего — вроде как, каждый эпизод отныне будет как фильм.

Я получила сценарий второго сезона, и мы определённо больше склоняемся к хоррору. Это действительно очень захватывающе, потому что Уэнсдэй на самом деле никогда по-настоящему не меняется. Есть действительно очень хорошие остроты и, я думаю, всё становится более масштабно. Там намного больше экшена, и каждый эпизод теперь больше похож на полноценный фильм.

Вот только ждать нам этого великолепия ещё долго — спасибо голливудской забастовке. Судя по комментариям Ортеги, к съёмкам даже не приступали, хотя сериал Тима Бёртона получил заветное продление ещё год назад.

Кто вернётся к своим ролям, доподлинно не известно. Как минимум ждём Эмму Майерс, Кэтрин Зету-Джонс, Луиса Гусмана, Фреда Армисена и Исаака Ордонеса. Перси Хайнса Уайта тоже ждём, но с этим возможны проблемы — после обвинений в насилии возвращение актёра под большим вопросом.