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530

Сериал «Чужой» не рассчитан на один сезон

Источник: 20th Century

Готовимся к потенциально долгоиграющей истории. Шоураннер многосерийного проекта Ной Хоули («Фарго», «Легион») по культовому франчайзу «Чужой» уже сейчас может со всей ответственностью заявить, что в формат мини-сериала его сюжет не втискивается. Даже задачи втиснуть его в эти рамки не стояло.

Проект для кабельного канала FX изначально разрабатывался с прицелом на дальнейшее развитие событий — за рамками первого сезона. Об этом Хоули рассказал в беседе с изданием Variety.

Я сразу знал, что руководство нацелено на многосезонный проект, не мини-сериал. Ну а у меня была идея, от которой я в восторге. Вдобавок я мог проследить её развитие и эскалацию на протяжении нескольких лет.

В общем, что бы нам ни готовил Ной Хоули и компания, у них как минимум есть чёткий план развития событий. К съёмкам творческая команда планирует вернуться уже очень скоро — по словам шоураннера, как только завершится наградной сезон.

Теги
Чужой
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Источник фотографий: Depositphotos

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