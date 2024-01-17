По локоть в грязи: Ричер передаёт привет со съёмок третьего сезона (фото)

Amazon нащупал свою новую золотую жилу и продолжает уверенно штамповать новые сезоны сериала «Ричер» — благо дело действительно стоящее. Финальный эпизод второго сезона ещё даже не вышел, а Алан Ричсон уже трудится над продолжением — буквально по локоть в грязи (это он любит).

Сериал получил продление чуть больше месяца назад, но решено всё было явно куда раньше — тогда исполнитель главной роли поделился отличной новостью уже со съёмочной площадки. О продолжении пока не известно ровным счётом ничего, как и о том, вернётся ли ещё кто-то из действующих героев.

Ну а второй сезон «Ричера» успешно штурмует стриминговые чарты. Согласно данным аналитической компании Nielsen, он сходу возглавил рейтинг самых популярных сериалов, обойдя «Корону» и даже «Юного Шелдона».